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В Госдуму внесен законопроект о правилах зачисления в вузы детей военнослужащих и сотрудников ОВД

Тамара Астапенкова
11:41 15.12.2020
Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «Об образовании».
В Госдуму внесен законопроект о правилах зачисления в вузы детей военнослужащих и сотрудников ОВД
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Госдуму внесен законопроект, направленный на формирование единого подхода в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные вузы страны детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и проходящих службу в войсках Национальной гвардии. Соответствующий документ, подготовленный группой депутатов, размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «Об образовании». В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас преимущественным правом зачисления в военные образовательные организации обладают только дети военнослужащих, чей стаж службы составляет 20 и более лет, или уволенных после 20 и более лет службы. По мнению депутатов, действующие нормы создают «правовое неравенство».

Подготовленный законопроект предлагает предоставлять детям сотрудников ОВД, детям лиц, проходящих службу по контракту в войсках Национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии.

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