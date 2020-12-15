СК обнародовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии

Следственный комитет РФ обнародовал видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек.

По данным следствия, ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино произошло возгорание в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». На момент пожара в помещении находились 15 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее стало известно, что сгоревший дом престарелых был частным. В министерстве социальной защиты республики заявили, что не имели информации о нем.

Сейчас устанавливаются родственники и законные представители погибших, устанавливаются причины возгорания, изучаются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги.