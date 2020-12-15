Вакцину «Спутник V» проверят на беременных

Испытание российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на беременных начнется после завершения исследования на детях, которое будет возможно только после окончания испытаний на взрослых. Об этом заявил директор НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Он добавил, что пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» по протоколу завершатся в мае. Но в январе уже можно будет смотреть на результаты по эффективности препарата.

В августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ имени Гамалеи. Препарат прошел все необходимые проверки, отмечается его безопасность и эффективность.