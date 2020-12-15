В театре «Современник» началась церемония прощания с Валентином Гафтом

Церемония прощания с Валентином Гафтом началась в театре «Современник», в котором артист служил с 1969 года.

Как сообщалось ранее, прийти попрощаться с Гафтом с 10.00 до 12.00 может любой желающий. В театре попросили людей соблюдать меры безопасности: надевать маски и перчатки, не стоять близко друг к другу.

Гафт скончался в субботу, 12 декабря. Ему было 85 лет. Причиной смерти стал инсульт. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.