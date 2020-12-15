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Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия

Анна Назайкина
10:48 15.12.2020
По данным Росстата, в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Government, via, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», - сообщается на сайте кабинета министров.

Уточняется, что соответствующие документы будут опубликованы позже.

Девятого декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин привлек внимание к проблеме увеличения цен на базовые продукты.

Одиннадцатого декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС следить за ценами на продукты и впоследствии докладывать о ситуации. Также Минсельхозу было поручено представить отчет о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

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