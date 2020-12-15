У Ростелекома по всей России произошел сбой
По информации пресс-службы компании, ситуация полностью исправлена.
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Во вторник, 15 декабря, у Ростелекома произошел сбой. Согласно данным Downdetector, нестабильная работа Интернета была зафиксирована у 96% пользователей.
Чаще всего на проблемы жаловались жители Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода, Омска и многих других городов.
По информации руководителя пресс-центра Ростелекома Андрея Полякова, на данный момент ситуация полностью исправлена.
«Был сбой в работе оборудования, была нарушена маршрутизация сигналов. Но сейчас уже ситуацию исправили. Все в порядке», - рассказал «Звезде» Поляков.
Кроме проблем с нестабильной работой Интернета, пользователи жаловались на сбой всех сервисов, а также перебои в работе мобильного Интернета.