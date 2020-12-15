В стране и мире У Ростелекома по всей России произошел сбой Тамара Астапенкова По информации пресс-службы компании, ситуация полностью исправлена. © Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press Во вторник, 15 декабря, у Ростелекома произошел сбой. Согласно данным Downdetector, нестабильная работа Интернета была зафиксирована у 96% пользователей. Чаще всего на проблемы жаловались жители Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода, Омска и многих других городов. По информации руководителя пресс-центра Ростелекома Андрея Полякова, на данный момент ситуация полностью исправлена. «Был сбой в работе оборудования, была нарушена маршрутизация сигналов. Но сейчас уже ситуацию исправили. Все в порядке», - рассказал «Звезде» Поляков. Кроме проблем с нестабильной работой Интернета, пользователи жаловались на сбой всех сервисов, а также перебои в работе мобильного Интернета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика