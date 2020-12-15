В стране и мире Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Иван Линдеманн Президент России выразил готовность к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома. © Фото: JoeBiden, Twitter Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Президент России выразил готовность к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома. Как сообщается на сайте Кремля, Путин отметил, что сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам народов России, США и всего мира. Он также выразил уверенность, что страны могут способствовать решению многих проблем и вызовов. В поздравительной телеграмме глава государства пожелал Байдену успехов. В результате голосования коллегии выборщиков демократ получил 306 голосов, действующий президент США Дональд Трамп - 232. Итоги выборов 6 января 2021 года должен утвердить Конгресс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика