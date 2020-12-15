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В России задумались о сокращении вдвое продаж алкоголя к 2030 году

Светлана Иванова
10:12 15.12.2020
«Трезвая Россия» предлагает постепенно сокращать объемы продаж алкоголя.
В России задумались о сокращении вдвое продаж алкоголя к 2030 году
© Фото: Михаил Мокрушин, РИА Новости

К 2030 году в России следует вдвое снизить объем продаж алкоголя. Такое предложение сделали эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия». А также необходимо добиться снижения числа потребителей среди трудоспособного населения до 50%.

Как следует из доклада о демографической ситуации, «Трезвая Россия» рекомендует постепенно сокращать объемы продаж алкоголя. В частности, к 2024 году предлагается довести этот показатель до 12 миллиардов литров вместо 16 миллиардов литров в 2020 году, к 2027 году - до 9 миллиардов литров, к 2030 году - до 7 миллиардов литров.

В соответствии с замыслом «Трезвой России», должны перераспределиться и доли употребления разных спиртных напитков.

«Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 года: 50% вино, 30% пиво, 15% водка и иные крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция», - приводит РИА Новости выдержки из документа.

«Трезвая Россия» надеется, что вместе с сокращением количества потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85% до 50% снизится и смертность из-за причин, связанных со спиртными напитками: с 70% в 2020 году до 40% в 2030-м.

Среди других предложений проекта: снижение в 2030 году потребления населением табачной продукции и сокращение продаж сигарет в два раза с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов штук.

Предложения от «Трезвой России» проработаны «для достижения национальных целей развития государства к 2024 году, определенных президентом России Владимиром Путиным, а также последующего укрепления социально-экономического положения страны в перспективе до 2030 года». Доклад о демографической ситуации в ближайшее время будет направлен в правительство и регионы.

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