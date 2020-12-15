В Госдуме выступили с предложением создать новую программу кредитования многодетных семей

Депутат Госдумы Никита Березин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением подготовить новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем жилья в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Свою инициативу народный избранник объяснил тем, что от населения часто поступают жалобы на невозможность обустроить земельные участки, выдаваемые сегодня на безвозмездной основе, но зачастую довольно далеко от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры.

«Выделенный участок может оказаться вдали от населенных пунктов, дорог и каких-либо коммуникаций и инфраструктуры (воды, электричества, газа и т.д.) Подобные участки непригодны не только для жизни, но и садоводства», - приводят «Известия» текст обращения депутата.

По информации издания, в большинстве фракций данную идею поддержали. Инициативу прокомментировали и в правительстве, сообщив, что сейчас она находится на проработке.

Ранее в Госдуме выступили с другой идеей, направленной на поддержку некоторых категорий граждан РФ. Так, депутат Иван Сухаре обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением давать автомобили семьям с пятью детьми вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет.