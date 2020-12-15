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Клинтон призвала изменить систему выборов в США

Ян Брацкий
00:40 15.12.2020
Клинтон уверена, что президент США должен избираться простым большинством голосов, как и представитель для любой другой должности.
Клинтон призвала изменить систему выборов в США
© Фото: Democratic National Convention globallookpress

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила о необходимости пересмотра выборной системы в стране и отмены коллегии выборщиков. По ее мнению, выбирать главу государства должны жители, а новый глава Белого дома будет определяться простым большинством голосов.

«Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности», - написала политик на своей странице в Twitter.

Кроме того, Клинтон упомянула, что с гордостью отдала свой голос в поддержку кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис соответственно.

Выборы президента в США состоялись третьего ноября. Штаб Демократической партии и крупные СМИ сообщили о победе в них кандидата Джозефа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать победу оппонента, сославшись на якобы имевшиеся случаи подтасовки голосов.

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