За минувшие сутки в Москве скончались 77 человек с COVID-19

Еще 77 человек скончались в Москве от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Таким образом, число летальных исходов в российской столице составило 10 022 человека. Такие данные озвучил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - приводит ТАСС заявление штаба.

Пятого декабря в Москве стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Первыми вакцину получили медики и педагоги, а также работники социальных служб столицы.

Для обеспечения вакцинации в московских поликлиниках открылись 70 прививочных пунктов. Вакцинация бесплатная и добровольная. Всем желающим прививают российскую вакцину «Спутник V».

Лекарственный препарат создан экспертами Минобороны совместно с учеными Центра имени Гамалеи. Официальная регистрация вакцины в России состоялась 11 августа.