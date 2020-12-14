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В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов

Иван Линдеманн
09:59 14.12.2020
Вирус представляет опасность для пациентов с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом.
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Смертность больных с сахарным диабетом за первое полугодие 2020 года выросла на 20%. Причиной стал коронавирус. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения России.

«По данным оперативного мониторинга НМИЦ эндокринологии, летальность при сочетании «СД + COVID-19» особенно высока у возрастных пациентов: 60-69 лет – 12,9%, 70-79 лет – 20,3%, старше 80 лет – 27,1%», - сообщила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

Она рассказала, что данное заболевание сопровождается высоким содержанием сахара в крови.

«Вирус SARS-CoV-2 с удовольствием подпитывается глюкозой и активно проникает в клетки. У больных СД ослаблена иммунная защита от вирусов, что также повышает уязвимость этих больных в условиях пандемии», - подчеркнула специалист.

Также в группе риска находятся люди, страдающие ожирением.

«При индексе массы тела (ИМТ) 30-34, летальность от коронавируса составляет 8,9%. Соответственно, при ИМТ 35-39 – 11,5%, свыше 40 – 13,5%», - уточнила Шестакова.

Она подчеркнула, что среди умерших мужчин почти в два раза больше, чем женщин.

Кроме того, вирус представляет опасность для пациентов с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом.

«Пациентам с эндокринопатиями необходимо находится на постоянной связи со своим лечащим врачом. Лучше делать это дистанционно: посредством телемедицинской консультации», - посоветовала Шестакова.

Она рекомендовала в обязательном порядке вызывать на дом участкового врача при возникновении первых симптомов коронавируса.

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