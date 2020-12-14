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В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля

Светлана Иванова
09:34 14.12.2020
Судно было найдено на глубине 300 метров с помощью камеры.
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
© Фото: HISTORYUK, Facebook

В Черном море в Болгарии обнаружили корабль, затонувший несколько веков назад. Судно было найдено на глубине 300 метров с помощью камеры. Поскольку на такой глубине кислорода нет, корабль хорошо сохранился, передает Express.

Благодаря специальному устройству с камерой археологи смогли разглядеть деревянные балюстрады корабля, веревки для работы с парусами и более интересные артефакты.

В частности, внимание археологов привлекла резьба. Как полагают ученые, найденному судну около 300 лет, он бороздил просторы Черного море в составе османского флота.

Стоит отметить, что команда проекта морской археологии не искала затонувшие корабли, ученые изучали, какое влияние изменение уровня моря оказало на ранние человеческие общества.

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