В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля

В Черном море в Болгарии обнаружили корабль, затонувший несколько веков назад. Судно было найдено на глубине 300 метров с помощью камеры. Поскольку на такой глубине кислорода нет, корабль хорошо сохранился, передает Express.

Благодаря специальному устройству с камерой археологи смогли разглядеть деревянные балюстрады корабля, веревки для работы с парусами и более интересные артефакты.

В частности, внимание археологов привлекла резьба. Как полагают ученые, найденному судну около 300 лет, он бороздил просторы Черного море в составе османского флота.

Стоит отметить, что команда проекта морской археологии не искала затонувшие корабли, ученые изучали, какое влияние изменение уровня моря оказало на ранние человеческие общества.