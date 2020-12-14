Пурга, заморозки и ледяные дороги: на регионы России обрушилась непогода

Сразу несколько регионов России ощутили на себе погодные удары. Ветер в Норильске сбивал с ног в прямом смысле - порывы до 26 м/с при температуре минус 22 градуса. Видимость в городе - практически нулевая.

При этом местные жители продолжали ходить на работу, пользоваться общественным транспортом, не теряя оптимизма.

«Норильск - прекрасный город. Здесь можно прогуляться, приезжайте в Норильск!», - рассказал местный житель Николай Гончаров.

Приехать бы вряд ли удалось- из-за сильной метели отменили авиарейсы, перекрыта трасса Норильск–Кайеркан–Алыкель. Из-за плохой видимости на дороге перевернулся пассажирский автобус. Через выбитые стекла салон мгновенно начало заносить снегом.

В соседних сибирских регионах с разгулом стихии пока не встречались. Температурные значения находятся в пределах нормы, но осадков ждут. По прогнозам синоптиков, сибирскую столицу снегопад накроет в понедельник, 14 декабря. Усиления осадков ждут к вечеру. Температура далека от аномальной - 13 градусов. В соседнем Красноярском крае на этой неделе прогнозируют резкое похолодание до минус 30 градусов.

Пятидесятиградусные морозы пришли и в Якутию. Столицу республики окутал густой туман. Метет сейчас и на Дальнем Востоке.

Сильные снегопады и ураганный ветер обрушились на Камчатку. Из-за пурги в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах для первой смены.

«Оперативные группы спасателей на машинах повышенной проходимости патрулируют дороги. В случае необходимости они готовы оказать помощь водителям в преодолении подъемов и спусков. Кроме того, на станции скорой помощи организовано дежурство, чтобы помочь медикам в транспортировке больных», - сообщила представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Елена Левин.

Работодателей просят по возможности перевести сотрудников на удаленку. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим. В горных районах объявлена лавинная опасность.

Непогода испытывает на прочность и центральную часть России. В Белгороде снег с дождем превратил улицы в сплошной лед.