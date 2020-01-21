Россия намерена добиться нового заключения ОЗХО по сирийской Думе

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что для разрешения конфликта по инциденту с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума, Москва предлагает организовать брифинг под эгидой ОЗХО.

Он подчеркнул, что подробно разобраться в случившемся и сделать правильные выводы является «прямым долгом ответственных государств и членов Совета Безопасности».

«Цена ошибки как в отношении Думы, так и, возможно, других историй может иметь чрезвычайно серьезные последствия для стабильности и безопасности во всем мире», - цитирует Шульгина ТАСС.

В конце 2019 года Wikileaks были опубликованы документы, косвенно подтверждают, что инцидент с «химатакой» в сирийской Думе был срежиссированной акцией.