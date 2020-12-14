Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале

В городе Новый Уренгой вахтовики накормили песцов. За едой к людям прибежала целая стая, не менее двух десятков зверьков. В местном сообществе в сети «ВКонтакте» были опубликованы кадры, на которых можно наблюдать, как дикие животные берут еду.

«Город Новый Уренгой, песцы атакуют», - подписал автор опубликованный ролик с песцами.

На кадрах видно, как мужчина достает еду из пакета. Чем он кормит зверьков - непонятно. Животные ведут себя дружелюбно, им явно нравится корм. Более смелые песцы подходят совсем близко к человеку, хватают лакомые кусочки из рук вахтовика.

Однако, по словам специалистов, диких песцов не стоит прикармливать, поскольку запах еды может привлечь и более серьезных и больших хищников. Тем более эти зверьки часто являются носителями бешенства.