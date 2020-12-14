Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами

Внезапный праздничный салют ночью могли наблюдать жители Ленинского района Новосибирска. Громкий фейерверк разбудил тысячи человек после того, как на улице вспыхнул киоск с пиротехникой. Видео в социальных сетях публиковали очевидцы.

Красочное шоу продолжалось не более 10 минут. В региональном МЧС сообщили, что за это время выгорели все запасы петард и салютов в магазине. Спасатели быстро потушили пламя.

По одной из версий причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Киоск в это время уже не работал. Во время пожара никто не пострадал.