В Москве началась запись на вакцинацию работников культуры, торговли и МФЦ

С понедельника, 14 декабря, в Москве открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Теперь прививку могут сделать не только сотрудники здравоохранения, образования и соцзащиты, но и работники культуры, МФЦ, а также сферы торговли и услуг.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, по мере поступления вакцины список для записи на прививку будет расширяться. Постепенно вакцинация станет доступной для всех категорий жителей Москвы.

Тем временем в Санкт-Петербурге больницы работают на пределе возможностей. За неделю в городе были госпитализированы почти шесть тысяч инфицированных коронавирусом. Однако по информации властей, рост числа заражений COVID-19 удалось затормозить.

В госпитале Западного военного округа началась вакцинация летчиков и офицеров подразделений противовоздушной обороны, несущих боевое дежурство. Первую партию препарата доставили самолетом в специализированных контейнерах. Несколько тысяч человек получат прививку от коронавируса.

Ранее стало известно, что в России был выявлен так называемый «нулевой» пациент. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первый инфицированный COVID-19 был выявлен 1 марта, к середине месяца количество заболевших выросло до 100.