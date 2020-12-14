Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы

Астрономы нашли двойника загадочной девятой планеты Солнечной системы, который расположен на расстоянии 336 световых лет от Земли. По данным ученых, космический объект сопоставим по размеру с Юпитером, но его масса примерно в 11 раз больше, а орбита находится далеко от родительских звезд.

В журнале The Astronomical Journal, астрономы отмечают, что для новооткрытой планеты родительской является двойная звезда HD 106906 и кольцо ледяных обломков. Все это напоминает пояс Койпера в Солнечной системе, который также состоит из ледяных тел, лежащих за пределами Нептуна.

«Эта система носит удивительное сходство с нашей Солнечной системой. Она находится очень далеко от родительских звезд, на сильно вытянутой и наклоненной по отношению к диску орбите, примерно такой же, какую мы предсказываем для Планеты 9», - рассказали ученые.

Отмечается, что газовый гигант вместе со звездой возник около 15 миллионов лет назад. Это означает, что, если девятая планета все же существует, то она сформировалась на ранних этапах эволюции нашей планетной системы, возраст которой оценивается в 4,6 миллиарда лет.

Также, по словам астрономов, расстояние экзопланеты от своей звезды в 730 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Из-за этого очень сложно подсчитать параметры ее орбиты.

Специалисты считают, что данная планета сформировалась близко к звезде, затем под действием гравитации мигрировала к периферии системы, а на периферии была стабилизирована проходящей мимо случайной звездой. Подобный сценарий мог быть и при формировании девятой планеты. Напомним, что ранее ей считался Плутон, однако его исключили из перечня, понизив до «карликовой планеты».