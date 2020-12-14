Посольство РФ в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках

Посольство России в США считает безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках. Так диппредставительство отреагировало на заявления, которые появились в американских СМИ.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», - говорится в комментарии посольства в Facebook.

Также отмечается, что Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде и активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности.

«В этой связи хотели бы напомнить нашим американским коллегам об инициативе, выдвинутой Президентом В.В.Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности», - добавили в посольстве РФ.

Дипломаты отметили, что по данному вопросу так и не получили ответа от американкой стороны.

Ранее со ссылкой на источники агентство Рейтер сообщило, что группа хакеров при поддержке правительства иностранного государства якобы сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.