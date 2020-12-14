Трамп заявил, что не будет делать прививку от коронавируса

Дональд Трамп пока не будет ставить вакцину от коронавируса, но готов сделать это в соответствующее время.

«Сотрудники Белого дома не должны получать доступ к вакцине раньше других, если в этом нет необходимости», - написал президент США в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что американский лидер и другие высокопоставленные чиновники США получат возможность сделать прививку. Вакцинация будет проходить в течение 10 дней. Это сделано из-за угрозы побочных эффектов.

Напомним, что осенью Трамп переболел коронавирусом. Массовая кампания по вакцинации населения США стартует в понедельник, 14 декабря. Страна занимает первое место в мире по числу заразившихся COVID-19.