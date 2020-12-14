Год назад в Париже прошла встреча так называемой «нормандской четверки». Россия, Украина, Франция и Германия тогда в очередной раз попытались определить кто и как должен выполнять Минские соглашения.

Годовщину со дня встречи «нормандской четверки» в Париже Владимир Зеленский, обещавший принести мир на Украину, отметил публикацией фото в Twitter, на котором он улыбается, сидя за круглым столом с мировыми лидерами.





«Я такой человек, очень чувствительный. Я хочу привезти из “нормандии” понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», - считает президент Украины Владимир Зеленский.

Год спустя, после Парижа, на официальном сайте Зеленского ни слова про конкретные шаги к миру. Зато он традиционно хвалит Украину и обвиняет во всем Россию.

«Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», - опубликованы слова Зеленского на официальном сайте президента Украины.

Зеленский из «президента мира» окончательно превратился в бойца партии войны. Накануне годовщины саммита, он отправился в Донбасс, чтобы раздать медали, попозировать в камуфляже и рассказывать о «самой сильной армии» в Европе. Когда-то это делал его предшественник Петр Порошенко.

«Это большая честь - поблагодарить за то, что защищаете границы нашего государства», - заявил Владимир Зеленский.

И хотя год назад, в Париже, Зеленский подписал коммюнике, которое должно было перезапустить Минские договоренности, нет ни закона об амнистии, ни конституционно закрепленного особого статуса республик Донбасса, ни интеграция «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Из девяти пунктов частично выполнены лишь два – обмен пленными и режим прекращения огня. Официально он действует с 27 июля, но за это время наблюдатели зафиксировали более трех тысяч нарушений с украинской стороны.

«В принципе ничего не поменялось. Те договоренности, которые произошли, я имею ввиду украинская сторона, российская, представители Германии и Франции, планов было много, а Украина всех обманула. Подпись поставила и ничего не сделала», - рассказал пресс-секретарь военного командования ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Какие реальные шаги предпринял президент Зеленский, чтобы остановить войну на юго-востоке страны?

парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский сказал “я ваш приговор” и “я принесу мир на эту землю”. И с тех пор прошло полтора года, когда у него было максимальное доверие, когда он мог имплементировать, чтобы Минские соглашения начать выполнять и оказаться крутым пацаном - сказал-сделал. И с ним начали бы разговаривать, как с полноценным президентом. Он в это время продавал землю, решал вопросы банков, записывал видео и переезжал на дачу», - сказала украинский журналист Снежана Егорова.

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Богдан в своем интервью Дмитрию Гордону сделал сенсационное признание и прямо заявил, что Зеленский не выполнил ничего из того что наобещал на Нормандском саммите.

Казалось бы, что проще: договорились, подписали, начали выполнять. Не можете выполнить, значит выходите из соглашения и ждите международных санкций. Но Украина предпочитает каждый раз напустить тумана, рассуждая о неких «планах B и С».

«Мы, когда призываем сесть за один стол переговоров Зеленского и Путина, мы очевидно не учитываем следующий фактор: они не равноценны. Вы хотите за один стол переговоров посадить, вдумайтесь, марионетку. Единственной встречи было достаточно, чтобы сделать вывод - Зеленский в своих решениях несамостоятельный», - пояснила политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украина VII созыва Елена Бондаренко.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в очередной раз заявил, что Киев представит в январе новый план урегулирования в Донбассе и, по традиции, отказался раскрывать детали. Зато сообщил что будет требовать от Запада самые радикальные антироссийские санкции.

«Санкции, которые накладывает Запад относительно физических лиц в России, действуют очень слабо. Я предлагаю ввести против России санкцию по отключению международной расчётной платёжной системы, санкции против промышленности», - заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Январь месяц в этом случае выбран не случайно. Именно на январь запланирована инаугурация будущего президента США Джо Байдена. И Киев просто ждет, когда Байден придет и скажет что делать с юго-востоком.





«Есть надежда украинцев, что придет Байден. Будет назначен новый куратор, который будет рассказывать украинцам, как вести себя на переговорах. С них снимут ответственность за их будущее, потому что они регулируемые, их устраивает внешнее состояние. Куратор наблюдает, разрешает где-то украсть, где-то разбазарить землю», - пояснил официальный представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник.

То, что альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может на этой неделе обсудили по телефону Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Позиция Москвы остается неизменной. Ни о какой очередной встрече в нормандском формате не может быть и речи, пока Украина не выполнит взятые на себя обязательства.



