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В США семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребенка надеть маску

Иван Линдеманн
06:44 14.12.2020
Отец семейства попытался объяснить ситуацию, однако решение персонала осталось неизменным.
В США семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребенка надеть маску
© Фото: pixabay.com

В США целую семью сняли с рейса после того, как двухлетний ребенок отказался надеть маску. Инцидент случился в аэропорту города Денвен.

Как сообщает The Sun, семья Орбан из трех человек с маленьким ребенком намеревалась вылететь в Ньюарк. На борту родители попытались надеть маску на свою двухлетнюю дочку, однако ребенок сопротивлялся.

Непосредственно перед взлетом к родителям подошла стюардесса и потребовала покинуть борт самолета. Отец семейства попытался объяснить ситуацию, однако решение персонала осталось неизменным.

Позже стало известно, что авиакомпания даже не стала доставать багаж семьи из самолета. Кроме того, Орбан внесли в черный список перевозчика. Позже компания сообщила, что проведет расследование по данному инциденту.

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