В ВОЗ предупредили о риске инфицирования почти двух миллиардов человек

Плохое водоснабжение в медицинских учреждениях может привести к заражению инфекциями и COVID-19 около 1,8 миллиарда человек по всему миру. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Как говорится в отчете организации, размещенном на ее официальном сайте, проблема водоснабжения больниц имеет крайне важное значение. Однако не во всем мире этот вопрос ставится в приоритет.

По данным ВОЗ, наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в 47 странах мира. Примерно в каждом четвертом медицинском учреждении в этих странах нет водоснабжения, а каждое третье не располагает средствами для транспортировки отходов и персональной гигиены рук.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнула, что работа персонала в таких больницах равна по опасности работе врачей без средств индивидуальной защиты. Во многих наименее развитых странах эти проблемы еще предстоит решить. По предварительным оценкам организации, создание базовых услуг водоснабжения будет стоить около одного доллара США на душу населения.

Ранее стало известно, что количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 70,4 миллиона человек. По данным ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с COVID-19.