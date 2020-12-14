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С беспилотников и на внедорожниках: как в России борются с незаконной вырубкой елок к Новому году

Мария Герман
06:22 14.12.2020
Выбрать елку и срубить самостоятельно можно совершенно законно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В преддверии Нового года на красивые ели открывают настоящую охоту так называемые черные лесорубы. По предварительным подсчетам, ущерб может оцениваться в миллионы рублей. 

Челябинск. Мобильная группа лесоохраны срочно выезжает на место незаконной вырубки. По сугробам пробираются на внедорожниках и квадроциклах. Орудующих в лесу браконьеров обнаружили с высоты птичьего полета - с беспилотников.

Хабаровский край. Обычно черные лесорубы активизируются в начале декабря, когда до Нового года сталось совсем немного времени. Но в этом году на Дальнем Востоке их заметили уже в конце октября. В Анюйском заповеднике на небольшом участке браконьеры варварским способом успели вырубить больше сотни деревьев.

От рук черных лесорубов страдают все хвойные деревья. Под пилами и топорами оказывают елки, сосны и даже кедры. При этом с молодыми деревьями обходятся гуманно, их спиливают под корень и забирают все дерево. А судьба взрослых - шокирует экологов. Их разрезают на несколько частей и забирают лишь самое ценное, что можно продать: верхушки и ветки, все остальное остается гнить в лесу. При попытке вывезти деревья из заповедника одна из загруженных машин браконьеров вылетела с трассы. Только в этом случае ущерб от незаконной вырубки превысил миллион рублей.

«Черные лесорубы, назовем их так, они подстраховываются и соответственно стараются резать верхушечки деревьев, чтобы если при возможности, когда они попадутся, от уголовной ответственности уйти», - объяснил начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника Михаил Милежик.

Рейды экологов и полиции сейчас идут в разных регионах. В Северной Осетии на территориях восьми лесничеств идет круглосуточное патрулирование. Особое внимание - живописной Солнечной долине, где почти нет снега и добраться до пушистых красавиц намного проще.

«Если до 5 тысяч, то административная ответственность, штраф. На физическое лицо - 4 тысячи, должностное 40 тысяч, юридическое – 300 тысяч. Если ущерб больше 5 тысяч, то наступает уголовная ответственность», - рассказала старший специалист лесничества Варгине Чехоева.

При этом выбрать елку и срубить самостоятельно можно совершенно законно. И обойдется она куда дешевле - от пятидесяти до пятисот рублей. Достаточно прийти в лесничество с паспортом и заполнить заявление. Так уже пятый год подряд делает жительница Екатеринбурга Людмила Шитова. Дерево к празднику она выбирает заранее и срубает за несколько дней до Нового года.

«Идешь, выбираешь. По размеру, чтобы пушистая была. Вот поэтому выписываем и сами срубаем», - рассказала жительница Екатеринбурга Людмила Шитова.

Сейчас по всей стране открываются елочные базары. Но елок там все меньше и меньше, продаются в основном больше сосны или пихты. Всему виной и браконьерские вырубки, а также уже не такой, как в прежние годы, спрос на живые деревья. По статистике, россияне все чаще выбирают искусственные елки.

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