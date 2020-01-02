Красноярские полицейские заинтересовались двумя парашютистами, прыгнувшими с 24 этажа
По неподтвержденной информации, действие происходило в Красноярске в жилом комплексе «Белые росы».
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Красноярская полиция проводит проверку после сообщения о прыжке двух парашютистов с балкона 24 этажа жилой высотки. Экстремальное видео появилось в социальных сетях.
На кадрах двое молодых людей прыгают, используя специальные парашюты, которые позволяют маневрировать в воздухе и используются для прыжков с небольших высот.
Оба смельчака благополучно приземлились на берегу Абаканской протоки Енисея, не получив травм и ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Красноярскому краю.
По результатам проверки правоохранители пообещали принять правовое решение.