Красноярские полицейские заинтересовались двумя парашютистами, прыгнувшими с 24 этажа

Красноярская полиция проводит проверку после сообщения о прыжке двух парашютистов с балкона 24 этажа жилой высотки. Экстремальное видео появилось в социальных сетях.

На кадрах двое молодых людей прыгают, используя специальные парашюты, которые позволяют маневрировать в воздухе и используются для прыжков с небольших высот.

Оба смельчака благополучно приземлились на берегу Абаканской протоки Енисея, не получив травм и ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Красноярскому краю.

По результатам проверки правоохранители пообещали принять правовое решение.