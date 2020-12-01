В Роспотребнадзоре назвали число сделавших прививку от гриппа россиян

Почти 50 процентов россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 67,8 миллиона человек», - сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах страны. Наибольшее число заболевших - взрослые.