В Роспотребнадзоре назвали число сделавших прививку от гриппа россиян
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах страны.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Почти 50 процентов россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 67,8 миллиона человек», - сказано в заявлении ведомства.
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах страны. Наибольшее число заболевших - взрослые.