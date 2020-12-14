Названа наиболее заразная группа пациентов с COVID-19

Ученые из США провели исследование, в результате которого выяснили, какая группа пациентов с COVID-19 является наиболее заразной. Так, по данным специалистов, на протяжении двух месяцев могут представлять опасность для окружающих пациенты с коронавирусом, страдающие также от ослабленного иммунитета вследствие онкологического заболевания.

В открытом письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicin, сказано, что к такому выводу они пришли после изучения выделений живого вируса у онкобольных. Специалисты также рекомендовали пересмотреть нормы относительно пациентов с ослабленным иммунитетом, указывая, что в настоящий момент считается, что человек с COVID-19 может представлять опасность в течение лишь десяти дней с момента заболевания.

Работу коллег из США прокомментировали и российские ученые. В беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов напомнил, что отклонения в работе иммунитета есть также у людей с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами. Кроме того, он предположил, что коронавирус может дольше задерживаться в организме человека, перенесшего сильный стресс.