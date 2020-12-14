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Минвостокразвития представило план по созданию туриндустрии в Арктике

Ян Брацкий
05:56 14.12.2020
В арктической зоне планируется возведение гостиниц, яхтенных клубов и оздоровительных центров за счет частных инвестиций.
Минвостокразвития представило план по созданию туриндустрии в Арктике
© Фото: pixabay.com

Минвостокразвития планирует развивать туризм в Арктической зоне. С этой целью министерство внесло в кабмин проект по господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Ряд его положений должны оживить туриндустрию в суровом регионе. Об этом сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«На сегодняшний день уже с шестью инвесторами мы заключаем обязывающее соглашение, они получают статус резидента Арктической зоны и будут реализовывать проекты в области туризма и вкладывать в эту сферу больше 13 миллиардов частных инвестиций», - приводятся его слова на официальном сайте ведомства.

Ключевым и одним из крупнейших проектов является порт Лиинахамари в Мурманской области. Инвесторы рассчитывают возвести на его территории гостиницы, аквацентр, а также крупный горнолыжный комплекс. Торжественное открытие намечено на 2027 год. Кроме того, гостиницы и яхтенный клуб должны в скором времени появиться в Сегежском районе Карелии и в Мурманске.

«Кроме этих проектов, у нас в работе находятся еще 36 в области развития туризма. Это те, кто готовит сегодня заявки на получение статуса резидента - турбазы, гостиницы, кемпинги», - добавил Крутиков.

Планируется, что отправной точкой для арктических туристов может стать Санкт-Петербург. Сейчас городские власти обсуждают возможность организации подобных поездок с властями Карелии.

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