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Голос страны: почему Евгения Хорошевцева называли главным диктором Кремля

Алексей Казанников
05:12 14.12.2020
За долгие годы безупречной работы Евгений Хорошевцев озвучил 11 парадов Победы на Красной площади.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Ушел из жизни главный диктор Кремля. Его голос мы слышали во время всех протокольных президентских мероприятий и во время парада Победы. Красная площадь нередко встречала Евгения Хорошевцева холодным, совсем не весенним дождем. Он кутался в теплую куртку, он всегда берег свой голос.

Из студии голос парада, как называли Евгения Александровича, видел каждый шаг по брусчатке и каждый взмах руки - свой текст он всегда читал подстраиваясь под движения парадных расчетов

«Вот девушки идут, у них свой шаг, который они идут очень быстро и угнаться за ними очень трудно, но девушки все хорошие. Особенно есть там Олеся Бука», - рассказывал диктор протокольных мероприятий президента Российской Федерации, Народный артист Российской Федерации Евгений Хорошевцев.

Он ушел на 77-м году жизни. По словам вдовы артиста, в ноябре он переболел коронавирусом. На этом фоне у диктора развилась сердечная недостаточность.

«Евгения, Женечку я очень любил. Это действительно был великолепнейший мастер своего дела. Великолепный. Царство ему небесное. Он заслуживает очень хорошей и вечной памяти», - уверен Народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов.

О смерти голоса Кремля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста.

«Его голос - он такой торжественный, как у Левитана. Голос, который пробирает до мурашек. Такой голос должен звучать в дни торжеств, в дни праздников, потому что это волнует. Вот что значит - обладать красивым голосом. Евгений им обладал», - сказала Народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова.

Как раз во время праздничных демонстраций он работал вместе с Юрием Левитаном, который и раскрыл дикторский талант Хорошевцева. Спустя годы Евгений Александрович станет озвучивать своего учителя в фильмах и вот уже 11 парадов Победы без единой оговорки и ошибки.

Его никогда не показывали камеры. Хорошевцев не обижался. Ему всегда было важнее провести главный военный смотр страны на своем высочайшем уровне. Готовился голос парада в студии. Последние годы он записывал тексты на диск на случай если во время парада с голосом что-то случится. Всего 81 трек или по 20 секунд на каждую «коробку». Говорил, что иногда от волнения у него захватывает дух.

«Ну это конечно ужас. Бывают и задержки. Это все сложная ситуация, под конец парада мокрый выходишь», - признавался Хорошевцев.

И вот, голос человека, который слышал весь мир - умолк навсегда. Евгений Хорошевцев - для всех, дядя Женя - для своих. В столице уже приняли решение установить Евгению Хорошевцеву памятную доску.

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