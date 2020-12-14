В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины «Спутник-V»

Крупная партия отечественной вакцины от коронавируруса «Спутник-V», разработанной Минобороны РФ совместно с центром Гамалеи, поступила в Хабаровский край. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Хабаровский край сегодня получил еще 700 доз вакцины против коронавируса. Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз вакцины», - объяснил он.

Напомним, в Хабаровском крае 3 декабря началась вакцинация медиков, работающих с пациентами с COVID-19. В регион для этих целей было доставлено 400 доз «Спутника-V». В сентябре в край поступила тестовая партия российской вакцины из 42 доз.

Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России составляет 2 653 928. Для Хабаровского края этот показатель равен 28 948, из которых 22 950 человек врачам удалось вылечить, 180 пациентов, к сожалению, скончались.