Судно с 47 людьми на борту загорелось в Охотском море
В настоящий момент проводится разведка очага пожара.
© Фото: Fishering Service, Facebook
В Охотском море возле Магадана загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис».
По словам представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского, к траулеру уже прибыло рыболовное судно, и часть экипажа была снята.
На борту осталось только необходимое количество человек для борьбы с пожаром, передает РИА Новости.
Общий экипаж судна составлял 47 человек. На траулере проводят поиск очага возгорания и готовятся тушить его при возможности.