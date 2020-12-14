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Сейсмологи зафиксировали шесть землетрясений на Курилах

Ян Брацкий
04:05 14.12.2020
Эпицентры землетрясений располагались в море недалеко от малокурильского острова Шикотан.
Сейсмологи зафиксировали шесть землетрясений на Курилах
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

Сейсмологи зафиксировали сразу шесть землетрясений в акватории Тихого океана. Подземные толчки произошли неподалеку от Малой Курильской гряды. Их магнитуда составила 3,6 баллов.

«Эпицентры землетрясений магнитудой 3,1 и 3,6 располагались в море недалеко от малокурильского острова Шикотан. Глубина очагов составила 24 и 54 км соответственно», - приводит ТАСС заявление сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

От местных жителей никаких сообщений по поводу ощущаемости толчков не поступало, угроза цунами также не объявлялась, добавили в ведомстве. Спасатели не получали информации о возможных разрушениях и пострадавших в результате стихии.

Накануне трясло жителей Чечни, где произошло пять землетрясений. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, подземные толчки были зафиксированы магнитудой 2,9 баллов.

Первые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00.30 по московскому времени, далее они повторились днем в 14.40 с силой 4,1 балла, затем в 15.05 с магнитудой 3,1, в 16.05 в 3,8 балла.

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