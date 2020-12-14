Мороз, снегопад и ураганный ветер: на несколько российских регионов обрушилась непогода

На несколько российских регионов обрушилась непогода. Хуже всего обстановка сейчас в Норильске. Там сильная метель, видимость практически нулевая, двадцатиградусный мороз и ветер, который сбивает людей с ног. В региональном МЧС просят жителей по возможности не покидать свои дома.

Из-за пурги в аварию попал пассажирский автобус, его выбросило в кювет. Через выбитые стекла салон мгновенно начало заносить снегом. Сейчас движение по крупным автотрассам приостановлено. Не работает аэропорт. Рейс в Хакасию откладывают уже двое суток.

Не летают самолеты и на Камчатке. Это связано с циклоном, который пришел на полуостров с Тихого океана и принес обильные снегопады с ураганным ветром. В регионе отменены занятия в школах, работодателей просят по возможности перевести сотрудников на удаленку. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим.