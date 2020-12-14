Политические мины замедленного действия: какие испытания будут ждать Байдена на посту президента США

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков в США должна проголосовать и официально объявить имя нового президента страны. Уже сейчас очевидно, это будет не Дональд Трамп.

Но, по данным американских СМИ, в день инаугурации Джо Байдена Трамп собирается перетянуть все внимание на себя. Он намерен демонстративно, на своем, пока еще президентском самолете, вылететь во Флориду, там провести митинг, и объявить о своих планах снова баллотироваться на пост президента через четыре года. И судя по тому, что уже как минимум 18 американских штатов признали, что нынешние выборы прошли нечестно - поддержка Дональду Трампу обеспечена.

А пока затянувшийся процесс американских выборов подходит к концу. Но с их итогами в США согласны не все, и американскую столицу вновь заполняют толпы протестующих. Согласно последним опросам, треть всех американцев считают выборы нечестными, а значит - нелегитимными. Недовольные граждане собрались в Вашингтоне для того, чтобы еще раз напомнить о том, что просто так не сдадутся.

Сотни тысяч людей пришли на площадь Свободы и к зданию Верховного суда. Американцы специально приехали сюда из разных штатов, чтобы вместе заявить о своей позиции. У местных республиканцев все будто бы хорошо скоординировано, хотя никаких центров организации протеста у них нет. Дело в том, что всех их объединяет общая идея.

Сторонники Трампа группами патрулируют территорию вокруг Верховного суда, люди в одеждах цветов американского флага читают молитвы. Все они требуют остановить мошенничество и на следующие четыре года отдать Белый дом действующему президенту.

Изображения Трампа почти повсюду. Иногда в толпе можно увидеть переодетых в президента людей. Но едва на столицу опустились сумерки, на улицы вышли адепты демократов и небезызвестные BLM. Мирные протесты переросли сперва в стычки, а потом и в открытые столкновения между сторонниками разных партий. Несколько раз в толпе раздавались выстрелы.

Бунтует не только Вашингтон. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в Верховный суд с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех штатах, где победил Байден.

«Если другие штаты не следуют конституции, если они не могут обеспечить наблюдение за выборами, то это затрагивает права моего штата. И моя обязанность убедиться в том, что каждый голос посчитан, а я не думаю, что все посчитано верно», - объяснил Пакстон свою позицию.

К иску Кена Пакстона присоединились прокуроры еще 17 штатов. Но спустя несколько дней Верховный суд США отклонил обращение. Техас обиделся, и даже заявил о себе в лице республиканца Кайла Бидерманна, выступившего с предложением объявить штат независимым, раз уж Верховный суд не хочет с ним считаться.

«Федеральное правительство вышло из-под контроля и больше не представляет интересы техасцев. Поэтому я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства», - сказал он.

Провал иска в суде был предсказуем, но важен сам факт: власти 18 американских штатов объединились, чтобы заявить, что не признают выборы честными, а победившего кандидата - легитимным президентом. Американцы уже припоминают похожий случай в истории своей страны.

«Как это называется, когда несколько штатов объединяются, чтобы сказать остальным штатам, что те выбрали не того президента? Конфедерация штатов!», - сказал в эфире телеведущий Стивен Кольбер.

Во времена Конфедерации все закончилось гражданской войной. Сейчас про нее в Америке вспоминают все чаще, но пока что за ружья не берутся. Зато политическая война уже давно в разгаре. По информации американской прессы, новый удар по Байдену президент запланировал прямо на день инаугурации своего оппонента. Якобы, именно тогда Трамп и объявит о своем выдвижении на выборы 2024 года.

«Президент Трамп рассматривает возможность устроить грандиозный срежиссированный финал: он вылетит из Белого дома на президентском вертолете, потом пересядет на борт №1 и отправится во Флориду на политический митинг, который должен затмить инаугурацию Джо Байдена», - сказано в публикации издания Аxios.

И конечно мина замедленного действия - компромат на семейство Байденов, который опубликовали этой осенью республиканцы. Хотя шокирующие файлы с компьютера Хантера Байдена и не привели его отца к провалу на выборах, незамеченными они не остались. На этой неделе стало известно, что в отношении Хантера ведется расследование. Его подозревают в нечистых сделках с китайскими компаниями.

«Зарубежные сделки Хантера Байдена были описаны в его скандальных электронных письмах, опубликованных в этом октябре. Тех самых, которые так старательно прятали интернет гиганты, не давая американцам прочитать хоть что-то об этих материалах», - информирует Fox News.

Еще недавно казалось, что пройдут выборы, и жизнь в США вернется на круги своя. Политики сложат оружие, все уляжется само собой и войдет в привычное русло. Но вот выборы позади и теперь понятно, что не будет даже временного перемирия.

Совсем скоро Джо Байден займет Белый Дом. Но стоит ему переступить порог овального кабинета, как вся его жизнь превратится в прогулку по минному полю. И ни единого шага он не сможет сделать спокойно.