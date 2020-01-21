В море, под водой и на суше: военные РФ и Сирии отбили атаку «боевиков» в Тартусе

В сирийском порту Тартус прошли совместные учения с силами и средствами Вооруженных сил России и САР по отработке действий при решении задач по защите объектов международной морской экономической деятельности.

По легенде учений, боевики атакуют акваторию порта Тартус с двух сторон. Эта база - стратегически важный объект, главный транзитный пункт по снабжению российской группировки в Сирии. Сюда же швартуются гражданские сухогрузы.

«Деятельность предприятия напрямую зависит от того, каким образом организована охрана, производитесь защита от различного уровня угроз, и каким образом происходит реагирование на эти ситуации», - рассказал директор дирекции по управлению порта Тартус Михаил Ялбычев.

В ходе проведения учения экипажами кораблей ВМС Сирии были отработаны действия по поиску мин на подходе к порту Тартус.

© ТРК "Звезда"

«Боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по прикрытию воздушного пространства в прибрежной зоне», - рассказали в Минобороны.

Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов.

Кроме того, в ходе учения военнослужащими российской военной полиции и сирийских подразделений были отработаны охранные и контрольно-досмотровые мероприятия. Первые выстрелы звучат, когда колонна российской военной полиции двигалась через частный сектор - боевики открыли огонь из зданий.

© ТРК "Звезда"

Одновременно в море сирийский патрульный катер замечает группу диверсантов под водой. Российские военные отправляются на перехват. Противника встречают пловцы, вооруженные пистолетами СПП-1.

На суше колонна военной полиции и сирийского спецназа атаку отбивает, но на дороге к порту - неразорвавшийся снаряд. Дальше действуют саперы.

«К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров. Все задачи выполнены, взаимодействие отработано», - отрапортовал руководитель совместного учения Александр Юлдашев.

Главной целью учения была отработка взаимодействия и боевого слаживания между военнослужащими ВС РФ и ВС САР при выполнении совместных задач по осуществлению прикрытия международной экономической деятельности в порту Тартус.

Всего в учениях приняло участие около двух тысяч человек, более 10 кораблей и судов, 30 единиц военной техники с обеих сторон.