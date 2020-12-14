Уходивший от полицейской погони водитель устроил массовое ДТП в Санкт-Петербурге
Инцидент произошел на Дунайском проспекте, информации о пострадавших не поступало.
© Видео: Михаил Тимохин ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб © Фото: spb_today ВКонтакте
Уходя от полицейской погони лихач протаранил пять автомобилей в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел ночью на Дунайском проспекте. Водитель заехал в дорожный карман и не справился с управлением.
Фото и видео с места происшествия многочисленные очевидцы размещают в социальных сетях. Сразу после аварии к автомобилю нарушителя подбежали сотрудники ДПС и надели на мужчину наручники.
Очевидцы сообщили, что он якобы был пьян, однако официального подтверждения этой информации нет. На место ЧП прибыли несколько патрульных автомобилей. Информации о возможных пострадавших не поступало.