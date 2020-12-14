Уходивший от полицейской погони водитель устроил массовое ДТП в Санкт-Петербурге

Уходя от полицейской погони лихач протаранил пять автомобилей в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел ночью на Дунайском проспекте. Водитель заехал в дорожный карман и не справился с управлением.

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Фото и видео с места происшествия многочисленные очевидцы размещают в социальных сетях. Сразу после аварии к автомобилю нарушителя подбежали сотрудники ДПС и надели на мужчину наручники.

© spb_today ВКонтакте

Очевидцы сообщили, что он якобы был пьян, однако официального подтверждения этой информации нет. На место ЧП прибыли несколько патрульных автомобилей. Информации о возможных пострадавших не поступало.