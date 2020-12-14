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Врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой

Ян Брацкий
03:00 14.12.2020
Теплое дыхание способствует образованию наледи на поверхности маски, поэтому менять ее нужно гораздо чаще.
Врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Ношение одноразовых медицинских масок для защиты от коронавирусной инфекции зимой имеет ряд особенностей. О них рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. С его слов, в холодное время года маски надо менять чаще.

«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», - рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

Что касается типов защитных масок, напомнил врач, то маски с клапаном подходят только здоровым людям, а также тем, кто переболел коронавирусной инфекцией. Дело в том, что клапан не фильтрует выдыхаемый воздух.

«Изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус – переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох», - добавил Водовозов.

Медик отметил, что производители одежды начали выпускать модели, где предусмотрены специальные застежки для крепления маски. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 70,4 миллионов человек.

Ношение медицинской маски, резиновых перчаток и соблюдение социальной дистанции остаются основным профилактическим средством в борьбе с инфекцией.

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