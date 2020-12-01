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ТОФ выделил катера для перевозок людей между островом Русский и Владивостоком

Тамара Астапенкова
04:09 01.12.2020
За один рейс четыре катера способны перевести более 150 пассажиров.
ТОФ выделил катера для перевозок людей между островом Русский и Владивостоком
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение между материковой частью Владивостока и островом Русский. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«На основании обращения заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева командованием Тихоокеанского флота принято решение о выделении четырех десантных катеров из состава соединения десантных кораблей ТОФ для налаживания пассажирских перевозок между Владивостоком и островом Русский, который до сих пор отрезан от автомобильного сообщения с материком», - говорится в сообщении.

Напомним, что движение по мосту на остров Русский было закрыто 21 ноября. Тогда в Приморье прошел ледяной дождь и ванты моста были полностью покрыты льдом, началось падение льдин на проезжую часть. Движение планировали открыть 30 ноября. Однако затем ограничения были перенесены на неопределенный срок.

Чтобы люди могли ездить на работу, привозили продукты и другие предметы первой необходимости, местные власти пустили паромы. Однако, этого оказалось недостаточно. На острове Русский живет несколько тысяч человек. Там располагается Дальневосточный федеральный университет, медицинский центр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС. А попасть на остров можно только по мосту, который считается одним из самых длинных вантовых мостов в мире.

Теперь ТОФ выделил для перевозок людей десантный катер проекта 21820 «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров.

На данный момент городские власти согласовывают маршрут движение катеров и расписание. Ожидается, что уже 1 декабря катера начнут перевозить пассажиров.

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