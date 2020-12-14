В стране и мире СМИ: открывший огонь у собора в Нью-Йорке скончался Роман Захаров В настоящий момент на месте ЧП дежурят усиленные наряды полиции. © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress Злоумышленник, устроивший стрельбу возле церкви в Нью-Йорке и раненный правоохранителями, скончался. Об этом рассказали в полиции города. «Он скончался», - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Для предотвращения противоправных действий стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, вследствие чего преступник получил ранение и был доставлен в больницу. О других пострадавших во время данного инцидента информации не поступало. Вскоре в Сети появились видеозаписи, снятые на месте ЧП. Сейчас возле храма находятся десятки автомобилей экстренных служб и усиленные наряды полиции. Место происшествия оцеплено. Ведется следствие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика