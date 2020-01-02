Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды. Устройство работает на основе ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и передает информацию на пульт управления.

Изобретение способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса, что, по мнению разработчиков, снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек.

Специалисты утверждают, что благодаря новинке существенно сократятся потери воды и электроэнергии. Авторы разработки рассчитали, что при внедрении автоматизированной системы городские сети смогут добиться снижения энергозатрат на 90% и уменьшить сумму платежа для потребителей услуг ЖКХ, пишет «Российская газета».

В беседе с изданием заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин рассказал, что разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. По его словам, пока специалисты не успели внедрить изобретение, однако они надеются, что им удастся сделать это в 2020 году.