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В Калининградской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

Роман Захаров
23:59 14.12.2020
Новые меры будут действовать с 28 декабря текущего года по 17 января 2021 года.
В Калининградской области вводят новые ограничения из-за коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Власти Калининградской области приняли решение о вводе в регионе ряда дополнительных ограничительных мер для борьбы с коронавирсуом. Ограничения вступят в силу с 28 декабря и, как ожидается, будут действовать до 17 января. В этот период, в частности, закроются все магазины, кроме продовольственных, фитнес-центры и парикмахерские.

ъ«С 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. На этот же период ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена деятельность саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. В органах власти прекращается прием граждан», -  сказано в сообщении регионального правительства.

Банки, МФЦ и другие офисные предприятия в указанный период будут работать только с юридическими лицами. Отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на корпоративные вечеринки. Режим самоизоляции для граждан, чей возраст превышает 65 лет, и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 31 января.

С 28 декабря по 17 января учащиеся областных школ отправляются на каникулы, при этом полностью закрывается дополнительное образование, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов из состава сборной России), колледжи и вузы будут проводить зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50% нагрузкой.

В течение недели будут приняты решения, касающиеся режима работы заведений общественного питания. Пока бары, кафе и рестораны работают с посадкой не более 50% с 6 часов утра до 23 часов вечера.

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