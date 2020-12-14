Эксперт спрогнозировал сроки уменьшения числа заразившихся COVID-19 в РФ

Эксперт рассказал, что число заразившихся COVID-19 уменьшится в России к концу февраля следующего года. По словам главного врача центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, раньше всего это снижение начнется в Москве.

«К концу января Москва выраженно пойдет на спад заболеваемости, скорее всего, 2-3 тысячи человек будет все равно ежедневно выявляться до летнего периода», - подчеркнул Тимаков.

По словам эксперта, остальная часть России - с опозданием на месяц, то есть конец февраля 2021 года, тоже должна будет выйти на стабильное число заболевших.

«Это будет предел где-то около 10-12 тыс. заболевших по России, и тоже до лета это число, вероятнее всего, останется», - сказал он, передает «Москва-24».

По словам эксперта, снижение числа заразившихся COVID-19 произойдет благодаря появлению коллективного иммунитета. Тимаков также рассказал, что российские регионы могут выйти на плато по заболеваемости примерно через месяц.

«Если говорить об отдельных регионах, например, о Москве, то - да, стабилизация процесса есть. Россия еще не вышла на плато, Москва вышла», - подчеркнул Тимаков.

Также, по его словам, главным показателем ситуации с коронавирусом является количество госпитализированных, а не число выявляемых случаев заражения.

По сообщениям Оперштаба, в России за сутки выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 080 новых случаях инфицирования COVID-19.