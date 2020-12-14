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Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Анна Касаткина
22:48 14.12.2020
Режиссер отметил, что не понимает, почему вакцину игнорируют на Западе.
Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
© Фото: Maks Him globallookpress

Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе.

«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней», - заявил Стоун.

Он отметил, что ему предстоит сделать еще второй укол.

«Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют», - добавил режиссер в эфире Первого канала.

Оливер Стоун - известный американский режиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии «Оскар». В 2017 году Стоун представил свой четырехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Ранее сообщалось, что Стоун снимает кинокартину на Белоярской АЭС в Свердловской области.

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