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Высокотехнологичный комплекс: НПЗ в Капотне проходит полную модернизацию

Виктория Ивашечкина
Алексей Казанников
22:21 14.12.2020
Новый комплекс переработки нефти Евро+ заменит все пять установок прошлого поколения.
Высокотехнологичный комплекс: НПЗ в Капотне проходит полную модернизацию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В московском районе Капотня, снискавшего славу самого загрязненного в столице, скоро можно будет дышать полной грудью.

Там на новые стандарты работы переходит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе. На предприятии, основанном еще в конце 30-х годов, проводят тотальную модернизацию. На смену установкам прошлого поколения приходит новый высокотехнологичный и экологически безопасный комплекс.

Этой нефтеперерабатывающей установке больше полувека, заработала она еще в 1967 году. И, конечно, устарела не только морально, но и технически. С июля текущего года на заводе работает Евро+. Старт ей дал президент России Владимир Путин. Новая система переработки углеводородов сделает Московский завод одним из самых современных в Европе. Ну эта установка, одна из пяти, которые подлежат демонтажу прямо сейчас.

Всего одна команда - и целое поколение нефтеперерабатывающих установок уходит в прошлое. Крупнотоннажный кран демонтирует первую колонну.

Новый комплекс переработки нефти Евро+ один заменит все пять установок прошлого поколения. При этом он будет на 15% энергоэффективнее, а главное - экологичней. За несколько месяцев работы нового комплекса завод уже снизил воздействие на окружающую среду на 75%.

Предприятия будущего мы можем видеть уже сегодня, потому что московским нефтеперерабатывающим заводом проведена огромная работа и по автоматизации процессов и по цифровизации процессов. И, конечно, по экологичности процессов.

Новый комплекс переработки нефти, к тому же, оснащен современным и интеллектуальным пунктом управления. Такая степень автоматизации - это важная черта современного происзодства. Ведь все установки завода подключены к системе мониторинга воздуха. Если уровень загрязнения подойдет к верхней планке - она сама сообщит об этом в надзорные органы.

Данные с них, с этих приборов, передаются в департамент природопользования Москвы. Обслуживание и наладку этих приборов осуществляет компания, не подчиненная нам. Все эти данные в режиме онлайн поступают в контрольные надзорные структуры.

Модернизация московского НПЗ продолжается. Уже сегодня это на 80% новый завод. И по темпам развития в числе лучших предприятий отрасли не только страны, но и всей Европы.

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