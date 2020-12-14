Лавров оценил введение санкций США против Турции

Санкции США против Турции являются очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, то, что США вводят санкции против Турции из покупку российских С-400, не стало сюрпризом.

«Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

Министр также добавил, что происходящее не добавляет США авторитета на международной арене как «ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества».

Отношения Вашингтона и Анкары обострились в июле 2019 года после начала поставок в Турцию новейших российских систем ПВО С-400. Штаты после этого неоднократно угрожали Турции санкциями, однако она продолжила переговоры о поставках дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов. После введения санкций госсекретарь Майк Помпео призвал Турцию «немедленно» разрешить «проблему С-400» в координации с США.