Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров оценил введение санкций США против Турции

Анна Касаткина
22:18 14.12.2020
Министр отметил, что происходящее не добавляет Соединенным Штатам авторитета на международной арене.
Лавров оценил введение санкций США против Турции
© Фото: Douglas Christian, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Санкции США против Турции являются очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, то, что США вводят санкции против Турции из покупку российских С-400, не стало сюрпризом.

«Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

Министр также добавил, что происходящее не добавляет США авторитета на международной арене как «ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества».

Отношения Вашингтона и Анкары обострились в июле 2019 года после начала поставок в Турцию новейших российских систем ПВО С-400. Штаты после этого неоднократно угрожали Турции санкциями, однако она продолжила переговоры о поставках дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов. После введения санкций госсекретарь Майк Помпео призвал Турцию «немедленно» разрешить «проблему С-400» в координации с США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:44 В стране и мире
В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с президентом Сербии Вучичем
18:48 Спорт
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
16:44 Спорт
Видео
Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
Популярное
Популярное
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.