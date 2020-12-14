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Эрдоган объявил в Турции полный локдаун на новогодние праздники

Виктория Ивашечкина
21:09 14.12.2020
Ограничения начнут действовать в стране с 9 вечера 31 декабря.
Эрдоган объявил в Турции полный локдаун на новогодние праздники
© Фото: Muhammad Ata globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун на новогодние праздники на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Таким образом, с 9 вечера 31 декабря по 5 утра 4 января будет запрещено выходить на улицу, передает CNN Turk

Ранее в Турции был введен запрет на курение в общественных местах для граждан и гостей страны. Вступившее в силу ограничение, контроль за исполнением которого лежит на турецком МВД, призван снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. 

В конце ноября сообщалось, что третий пик пандемии коронавируса нового типа был зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Анкаре

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