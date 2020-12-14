Вашингтон ввел санкции против Турции за покупку С-400

Санкции Вашингтона против Секретариата оборонной промышленности Турции связаны с покупкой страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Госсекретарь уточнил, что введение ограничений посылает «ясный сигнал» к тому, что Соединенные Штаты намерены в полной мере реализовывать пункт 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также «не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России».

Помпео призвал Турцию «немедленно» разрешить «проблему С-400» в координации с США.

«Мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее», - заявил он.

Поставки новейших систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года и вызвали кризис в отношениях страны с США. Вашингтон начал угрожать Анкаре отменить продажу истребителей F-35 и ввести санкции. Турция, в свою очередь, не пошла на уступки и продолжила переговоры о покупке дополнительной партии С-400, напоминает РИА Новости.