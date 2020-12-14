Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вашингтон ввел санкции против Турции за покупку С-400

Анна Касаткина
21:54 14.12.2020
Госсекретарь Майкл Помпео призвал Турцию «немедленно» разрешить «проблему С-400» в координации с США.
Вашингтон ввел санкции против Турции за покупку С-400
© Фото: Минобороны РФ

Санкции Вашингтона против Секретариата оборонной промышленности Турции связаны с покупкой страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Госсекретарь уточнил, что введение ограничений посылает «ясный сигнал» к тому, что Соединенные Штаты намерены в полной мере реализовывать пункт 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также «не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России».

Помпео призвал Турцию «немедленно» разрешить «проблему С-400» в координации с США.

«Мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее», - заявил он.

Поставки новейших систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года и вызвали кризис в отношениях страны с США. Вашингтон начал угрожать Анкаре отменить продажу истребителей F-35 и ввести санкции. Турция, в свою очередь, не пошла на уступки и продолжила переговоры о покупке дополнительной партии С-400, напоминает РИА Новости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:44 В стране и мире
В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с президентом Сербии Вучичем
18:48 Спорт
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
16:44 Спорт
Видео
Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
Популярное
Популярное
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.