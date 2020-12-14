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На Камчатке сотрудников предприятий могут перевести на удаленку из-за непогоды

Ян Брацкий
02:15 14.12.2020
Регион находится во власти тихоокеанского циклона, который принес штормовой ветер и сильнейшие снегопады.
На Камчатке сотрудников предприятий могут перевести на удаленку из-за непогоды
© Фото: Alexandr Arkhipov Russian Look Globallookpress

Власти Петропавловска-Камчатского призвали работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы из-за резкого ухудшения погоды в регионе.

Сейчас южные районы Камчатки накрыл мощный тихоокеанский циклон. Непогода испытывает на прочность жителей Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, а также Мильковского, Елизовского и Усть-Большерецкого районов. Там идет сильный снег, дует порывистый ветер. Ожидается, что его скорость достигнет 30 метров в секунду. Из-за непогоды отменены занятия в школах.

«Администрация города предлагает руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рассмотреть возможность перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы или начать рабочий день позже. Такие меры позволят избежать напряженности на дорогах города и не создавать помех для снегоочистительной техники», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы мэрии.

Благодаря круглосуточной работе коммунальщиков, городской транспорт ходит без перебоев, на дорогах особых затруднений не возникает. Авиационное сообщение с регионом не нарушено, однако все рейсы местных авиакомпаний задержаны. В понедельник, 14 декабря, синоптики ожидают значительное ухудшение погоды. По их прогнозам, снегопад и ветер усилятся.

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