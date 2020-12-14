В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с президентом Сербии Вучичем

В МИД РФ сообщили. что глава ведомства Сергей Лавров во вторник, 15 декабря, посетит Сербию и встретится с президентом страны Александром Вучичем, а также с главой сербского дипведомства Николой Селаковичем.

«В ходе переговоров планируется обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Также уточняется, что запланировано подписание двустороннего Плана межмидовских консультаций на 2021-2022 годы.

Более того, предполагается участие в церемонии зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими. Представители стран договорились продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене.